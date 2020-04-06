دواء كورونا.. لماذا جدل حول كلوروكين؟

يدور جدل عالمي واسع حول فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا.

دول عديدة اعتمدت هذا العقار في ظل انعدام الخيارت أمام سرعة انتشار الفيروس وازدياد أعداد المصابين وحالات الوفاة بسرعة مذهلة.. دول عربية وأوروبية اعتمدت هذا البروتوكول، كما أن الرئيس الأمريكي دعا بنفسه الى استخدامه في علاج المصابين. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارا من مغبة استخدام عقاقير لم تثبت فعاليتها للمصابين بكورونا كما حذر كثير من الخبراء من الأثار الجانبية للدواء ومن إعطاء أمل زائف للمرضى.. ولكن شهادات الكثير من الأطباء والمرضى حول فعاليته بعد تجريبه سريريا.. تصف نتائجه بالواعدة...

فما هي فعالية هذا الدواء.. وماهي محاذير استخدامه؟