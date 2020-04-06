لماذا العقوبات في زمن تفشي كورونا؟

فيما يكافح العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته الكارثية، تتواصل الاتهامات للولايات المتحدة والغرب بتسييس الوباء والاستمرار بالتضييق على دول ترزح تحت وطأته.

الخارجية الإيرانية كشفت أن واشنطن تريد استغلال الجائحة لجر إيران إلى طاولة المفاوضات، وبدوره وصف مجلس الأمن القومي الإيراني معارضة ترامب للقرض المتوقع منحه لإيران من قبل صندوق النقد الدولي بالجريمة ضد الإنسانية.

أما أوروبيا فأعلنت المفوضية أنها لا ترى مشكلة في إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، مبررة بأن العقوبات لا تقوض قدرة موسكو على مكافحة الفيروس.

فهل تعقد السياسات المتبعة من جهود مكافحة هذا الخطر العالمي؟