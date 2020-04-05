أبوغزالة عن "صفقة القرن": مجرد كلام وصك الملكية بيد الشعب الفلسطيني

تحدث رجل الأعمال طلال أبوغزالة، خلال حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" عن القضية الفلسطينية وعن "صفقة القرن"، مشيدا بالشعب الفلسطيني.



وأشار إلى خيارات الشعب الفلسطيني، وقال أبوغزالة، إن "صفقة القرن هي ليست صفقة هي مجرد رأي أو كلام".



وأضاف، أن "أوروبا التي اضطهدت اليهود في السابق تتودد اليهم اليوم، وتقوم بخلق جريمة جديدة، فإذا كانت تشعر بعقدة الذنب لأنها اضطهدت اليهود فلتعطهم أرضا من أراضيها".



وأشار إلى "سلاح" فتاك يملكه الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كل هذا وأكثر يمكنكم متابعته في الفيديو المرفق.

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