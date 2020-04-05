وزير الصحة الجزائري يكشف أسباب عدد الوفيات الكبير في بلاده

سجلت الجزائر عددا معتبرا من الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وعلى غرار بقية دول العالم تسعى الحكومة الجزائرية لمكافحة الوباء والحد من انتشاره.

وإن كانت الأرقام المسجلة أقل بكثير من تلك المعلنة في الدول الأوروبية المجاورة إلا أنها تسجل ارتفاعا واضحا مقارنة بالأيام الأولى.. فما هي الاجراءات التي تتخذها السلطات الجزائرية للحد من تفشي الوباء.. والاستجابة السريعة لأعداد المصابين لاسيما في اكتشاف الحالات الجديدة واختبارات الكشف الاستباقية والسريعة لشريحة واسعة.. لمناقشة هذه الجوانب وجوانب أخرى.. نرحب في برنامج نيوزميكر بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد.