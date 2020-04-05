كورونا.. ما وراء الانسحاب المتتالي للتحالف؟

سيتم تحويل أرض العراق وسمائه إلى جحيم على القوات الأمريكية .. تهديد أطلقته ثمانية فصائل مسلحة في العراق في بيان مشترك توعدت فيه باستهداف القوات الأمريكية...

هذا التهديد يأتي بعد تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات التحالف الدوالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية..

وتزامن مع إعلان التحالف إعادة موقع عسكري إلى القوات العراقية غربي البلاد، بعد يوم من انسحاب قوات التحالف ممن قاعدة (كا 1) في كركوك..

سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن بيان الفصائل، كيف يمكن تحليله؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه التهديدات أن تؤثر على قرارات التحالف في العراق بشأن الانسحاب من عدمه؟ إلى أي درجة يمكن اعتبار تنفيذ قرار البرلمان بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف أولوية لدى رئيس الحكومة العراقي المقبل؟