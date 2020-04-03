كورونا وحرب النفط.. ما فرص "أوبك+" في خفض الإنتاج؟

من المقرر أن تعقد الدول المنتجة للنفط ضمن أوبك بلاس اجتماعًا طارئا يوم الاثنين لمناقشةِ الهبوطِ الحاد في أسعار النفط وسبل الوصولِ الى اتفاقٍ يؤدي الى استقرارِ الأسواق

تصريحاتُ الرئيسين الروسي والامريكي تفيدُ أن المستهدف الآن هو خفضُ الانتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من المنتوج العالمي ...فهل بات المنتجون الكبار اقرب للتوافق على تقليص الانتاج ضمن صفقة أوبك بلاس جديدة؟ .. والعودة بالاسوق نحو الاستقرار في ظل أزمة وبائية تعصف بالعالم ولها انعكاسات سلبية الى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة .