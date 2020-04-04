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ترامب وبايدن.. ما سر تخفيف عقوبات إيران؟

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في تطور لافت، دعا المرشّح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديموقراطي "جو بايدن" إلى تخفيف العقوبات الأمريكيّة المفروضة على إيران

للحدّ من معاناة الجمهورية الإسلاميّة في مواجهة كورونا، مشيرا إلى  موضوع  إصدار تراخيص لبيع طهران أدوية وأجهزة طبية.
هذا وكانت أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد عارضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار روسي يقضي بالتخلي عن العقوبات أحادية الجانب بحق الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد... هذه المعارضة تأتي في ظل مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء مدّ يد العون لمساعدة إيران على مكافحة جائحة كورونا التي تعصف بها.
سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن فرص نجاح دعوات بايدن بشأن تخفيف العقوبات على إيران؟ وما الغاية الحقيقة من مثل هذه المطالب؟ هل هي لأغراض انتخابية فقط ؟

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