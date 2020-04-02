شبح المجاعة يهدد العالم بسبب كورونا

حذرت منظماتٌ دولية من خطرِ حدوثِ نقصٍ في المواد الغذائية في السوقِ العالمية بسببِ الاضطرابات في التجارة الدولية والإمداداتِ الغذائية جراءَ تفشي فيروس كورونا ...

وعبر مديروا منظماتِ التجارة الدوليةِ ، والصحةِ العالمية، ومنظمةِ الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بيان مشترك ..عبروا عن مخاوفهم بشأن تداعيات الإجراءات المتخذة دوليا لمكافحة فيروس كورونا في المرحلة المقبلة على قطاعات حيوية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي ...

فما هي التداعيات المحتلة لهذه الجائحة في المرحلة المقبلة على الغذاءِ العالمي والتجارة والاقتصاد الدولي ؟