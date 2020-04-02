كورونا.. ما سبب فشل أمريكا في مواجهة الوباء؟

بعدما أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم الفيروس الصيني، وبعد أن ظهر سجال صيني أميركي إلى العلن حول تفشي الفيروس وحيثيات الأزمة

يخرج اليوم تقرير سري قدمته الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض، يؤكد أن الصين لم تعطي العالم معلومات صحيحة بشأن تفشي كورونا لديها، وزيفت الكثير من المعلومات.

وعلى الصعيد الداخل الأمريكي، فهناك انتقاد كبير للتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمجابهة كورونا ما أدى الى تحويل البلاد إلى أكبر بؤرِة لانتشار الفيروس عالميا...

سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن إعادة مسلسل الاتهامات الأمريكية اتجاه الصين وروسيا .. لماذا ؟ أليس منطقيا على الدول العظمى الاتحاد في مواجهة الوباء وعدم تبادل الاتهامات