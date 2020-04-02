كورونا في سوريا.. أرقام ومستجدات

متخطيا كل الحدود وداخلا دون استئذان، يتحرك فيروس كورونا المستجد بسرعة قياسية مسجلا مع مضي كل ساعة عشرات الوفيات وآلاف المصابين..

الدول المحظوظة وفق كثيرين هي تلك التي تأخر عنها الفيروس، أما الناجية منه فلا تكاد تذكر. فكيف يمكن أن تتعاطى الدول التي لم تخرج بعد من حروب وأزمات عمرها سنوات؟ سوريا على وجه الخصوص، ما وضع جائحة كورونا بها، وهل هي مستعدة لمجابهة كوفيد تسعة عشر؟ نسأل عن ذلك وغيره ضيف برنامج نيوز ميكر، ممثل منظمة الصحة العالمية بسوريا الدكتور نعمة سعيد عابد.