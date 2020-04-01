كورونا.. "قنبلة موقوتة" في دول عربية!

رغم الانخفاض النسبي في أعداد الوفَيات والإصابات بفيروس كورونا في البلدان العربية، ولجوء السلطات لإجراءات أمنية صارمة لمنع تفشيه..

تحذر تقارير المنظمات الصحية العالمية من عدم تطابق الأرقام الحقيقة مع المعطيات المرصودة في بعض الدول المتعثرة بسبب ضعف مواردها الاقتصادية وبنيتها التحتية والطبية.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية / مارك لوكو/ وصف أعداد الإصابات في سوريا بأنها ليست سوى قمة جبل الجليد، بينما نقل تقرير لصحيفة الغارديان عن مسؤول أمريكي وصفه الوضع في العراق وسوريا ولبنان بالقنبلة الموقوتة.

فما الذي يميز تجربة هذه البلدان في مواجهة كورونا؟ وما مدى نجاعة أدواتها في مواجهة فيروس فشلت أكثر الأنظمة الصحية تقدما في العالم في تجنب تفشيه؟