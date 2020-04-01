 
مباشر
بالتفاصيل

كورونا.. "قنبلة موقوتة" في دول عربية!

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkkm

رغم الانخفاض النسبي في أعداد الوفَيات والإصابات بفيروس كورونا في البلدان العربية، ولجوء السلطات لإجراءات أمنية صارمة لمنع تفشيه..

 تحذر تقارير المنظمات الصحية العالمية من عدم تطابق الأرقام الحقيقة مع المعطيات المرصودة في بعض الدول المتعثرة بسبب ضعف مواردها الاقتصادية وبنيتها التحتية والطبية.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو وصف أعداد الإصابات في سوريا بأنها ليست سوى قمة جبل الجليد، بينما نقل تقرير لصحيفة الغارديان عن مسؤول أمريكي وصفه الوضع في العراق وسوريا ولبنان بالقنبلة الموقوتة.

فما الذي يميز تجربة هذه البلدان في مواجهة كورونا؟ وما مدى نجاعة أدواتها في مواجهة فيروس فشلت أكثر الأنظمة الصحية تقدما في العالم في تجنب تفشيه؟

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا