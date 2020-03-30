كورونا.. وفاة 200 ألف أمريكي نتيجة جيدة؟

كارثة إنسانية تعيشها دول عدة اجتاحها كورونا مخلفا عشرات الآلاف من القتلى، كثيرون أجمعوا على أن تسجيل إيطاليا لأكثر من أحد عشر ألف وفاة يعد مأساة حقيقية

بينما خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح غير متوقع أكد فيه أن وفاة مئة إلى مئتي ألف أمريكي جراء الفيروس يعني أن إدارته قامت بعمل جيد مستندا في ذلك على دراسات استشرافية توقعت أن يحصد الوباء أرواح مليوني شخص في الولايات المتحدة وسط انتقادات حادة تطال ترامب بالاستهتار في التعامل مع انتشار الوباء..

فهل قدم الرئيس الأمريكي أرقاما واقعية أم أنها استراتيجية لإيقاف الانتقادات؟ وهل انتقل من خطاب التهدئة إلى التهويل؟ وهل سيطلب مزيدا من المساعدات المالية لمواجهة انتشار الوباء أمام توسيعه لقائمة مناطق الكوارث؟