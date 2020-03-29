استمرار حرب اليمن رغم كورونا.. من المسؤول؟

هجوم صاروخي على السعودية وصفته جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بالعملية العسكرية الكبرى بعد قرابة ستة أشهر من إعلانهم تعليق ضرباتهم على أراضي المملكة.

وهو ما اعتبرته الرياض تأكيدا على التهديد الحقيقي لما وصفته بالميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بينما أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي أن الهجوم جاء ردا على عدوان التحالف داخل اليمن، تصعيد يأتي في وقت ينشغل فيه العالم بمحاربة جائحة كورونا ليطرح كثيرا من التساؤلات حول تجاوب أطراف الصراع مع الدعوات الأممية لإنهاء الحرب لدواع إنسانية