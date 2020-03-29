طلال أبوغزالة: بعد كورونا سنواجه أزمة اقتصادية أشد من الكساد الكبير

دعا الخبير الاقتصادي طلال أبوغزالة للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب ضد فيروس كورونا، محذرا من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

وفي حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، تحدث عن مرحلة ما بعد القضاء على كورونا، وتوقع أن تشتد الصراعات الدولية في المستقبل.

وقال: "نتكلم عن حدوث إفلاسات وحدوث كساد كبير في الاقتصاد، لكن الأرواح هي الأغلى والأهم خلال الوباء وبعده".

وعن حجم الخسائر، أشار أبوغزالة إلى تقارير توقعت ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 25 مليون عاطل عن العمل.

وعلق على ذلك قائلا: "ما يصيب أمريكا يصيب العالم كله"، يمكن متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.