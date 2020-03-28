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نيوزميكر

5 سنوات لحرب اليمن.. من يملك مفاتيح الحل؟

أخبار العالم العربي

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لا يُظهر النزاع في اليمن أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامه السادس، فكلما استبشر اليمنيون ببوارق الأمل في مبادرات وقف الحرب عادت لتندلع من جديد..

وسط ذلك سقط أكثر من مائتي ألف يمني بين قتيل وجريح، وأصبح اليمني يستيقظ طاوي البطن.
حتى عندما كان العالم منشغلا بفيروس كورونا، لم يبدُ أن اليمنيين أعاروا من وقت الحرب للوقاية من الفيروس.. من السبب؟ كل يلقي باللائمة على الآخر.
للحديث عن كل ذلك نستضيف لكم اليوم في حلقة نيوز ميكر رئيس اللجنة الثورية، والقيادي بجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي.

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