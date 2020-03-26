مجموعة العشرين وكورونا.. هل يتحد العالم رغم الصراع؟

أكد قادة مجموعة العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو ضرورة تشكيل جبهة موحدة لمواجهة جائحة كورونا، وتعهدوا بضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وأكد بيان القمة الختامي أن دول المجموعة ستبذل جهدها لوقف الفيروس والتصدي لتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما شدد البيان على التزام المجموعة باستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي وتحقيق النمو، مضيفا أن التعاملَ مع جائحة كورونا يتطلب مزيدا من الشفافية.. هذا والتزم القادة بسد العجز في ميزانية منظمة الصحة العالمية، وتوسيع صلاحياتها لمواجهة الوباء.. وتأمين الأموال اللازمة للأبحاث وتطوير لقاحاتٍ ضد الفيروس ، وتقديم دعم قوي للدول النامية للحد من انتشاره.. فهل يوحد الوباء العالم من أجل غد افضل؟ وهل تستجيب نتائج القمة للتطلعات والتحديات.