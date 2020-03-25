مجموعة العشرين.. قمة "افتراضية" لمجابهة كورونا؟

يعقدُ قادة دول مجموعة العشرين قمة افتراضية استثنائية في الرياض لمناقشة تفشي فيروس كورونا المستجد وسْطَ انتقادات للمجموعة لتباطئها في التعامل مع الأزمة.

وتواجهُ القمة تعقيدات بسبب خلافٍ بخصوص أسعار النفط وزيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعد اتهامات متبادلة حول منشأ فيروس كورونا، ودعواتٍ دولية وأممية لرفعِ العقوباتِ عن إيران ودول أخرى تكافح الوباء... وكانت أسواق المال قد تعرضت لخسائر كبيرة، وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ قياسي، كما انخفضت عائداتُ سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية... فما هوا لمنتظر من قمة العشرين الاستثنائية؟ وهل يمكن أن تتجاوز الخلافات في سبيل انقاذ الاقتصاد ومحاربة الوباء؟