ما فرص كسر العقوبات في زمن كورونا؟

الرئيس الإيراني حسن روحاني يكشف أن أروقة مجلس الأمن الدولي تشهد جهودا من أجل رفع جميع العقوبات في ظروف كورونا..

بموازاة ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو قادة دول مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعرقل الجهود الرامية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، فيما ترتفع الأصوات هنا في موسكو لضرورة معاقبة الدول التي تواصل فرض عقوبات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

فهل تتجه الدول لتنحية الخلافات السياسية، أم أن بعضها سيجد في فيروس كورونا فرصة جديدة لممارسة المزيد من الابتزاز؟