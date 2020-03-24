كورونا في أمريكا.. بؤرة جديدة للفيروس

تشهد الولايات المتحدة حالة واسعة من تفشي وباء كورونا جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا..

وهو ما دفع بمنظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سرعة الإصابات وانتشار العدوى قد تحولها الى بؤرة جديدة للوباء، وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة كورونا وخاصة في قطاع الصحة إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون.. يأتي ذلك بينما يحتدم جدل في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي بقيمة ترليوني دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء، وقد أعلن ترامب تخليه عن صفقة مع الديمقراطيين لتمرير القانون بسبب بعض البنود.