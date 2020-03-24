وباء كورونا.. هل يعيد تشكيل نظام عالمي جديد؟

تحد غير مسبوق يواجهه العالم مع استمرار تفشي عدوى فيروس كورونا، بالتوازي مع الازمة الانسانية والصحية التي يفرضها، تقف حكومات قوية عاجزة عن احتوائه أو حتى التعامل معه

وتتقطع الأوصال، ويشهد الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة في كثير من قطاعاته، فضلا عن انهيار البورصات وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

هذه الصورة الصادمة طرحت تساؤلات كثيرة حول هشاشة النظام العالمي القائم، وذهب كثيرون الى التنبؤ بأن هذا الفيروس سيعيد تشكيل نظام عالمي جديد.

فرضية نناقشها في حلقة اليوم من اسال أكثر، ونبحث في كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع وباء كورونا، ولاسيما في قمة العشرين المرتقبة.













