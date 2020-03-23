كورونا.. هل تخلى "الحلفاء" عن بعضهم؟

جسر جوي هائل تضمن حتى الآن أربعَ عشرة طائرة روسية من طراز إيل ستة وسبعون تحمل معدات وأدوية وفريقا من الخبراء المختصين في جهد روسي لافت لدعم إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الكرملين دعا إلى توسيع التعاون والجهود الدولية في مجال مكافحة الفيروس. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا يمكن لأي دولة التغلب على الفيروس منفردة ، مضيفا أن دولا أخرى أبدت رغبتها للمشاركة في برامج المساعدات الدولية، بما فيها تبادل الخبراء وتقنيات علاج كورونا..

بيسكوف أكد أيضا أن روسيا لا تربط مساعدتها لإيطاليا في مكافحة الفيروس برفع العقوبات الأوروبية عن موسكو، مضيفا أن الحديث عن رفع العقوبات المتبادلة مهم في ظل انتشار كورونا وأثره على الاقتصاد العالمي مشددا في الوقت ذاته على أن القرار بهذا الخصوص يعود إلى العواصم الأوروبية.. فما هي دلالات الموقف الروسي الانساني وانعكاساته على العلاقات مع أوروبا.