كورونا.. فيروس أمريكي خاص بالجينات الإيرانية؟

فيما يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، يتواصل السجال حول منشأه..

المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أعلن أن الولايات المتحدة تواجه اتهامات بصناعة ونشر الفيروس خاص بالجينات الإيرانية، مرجحا أن واشنطن وبعرضها المساعدة على طهران إنما تريد إرسال دواء يعمل على تكريس كورونا وسط الإيرانيين بدلا من علاجه.

الرد الأمريكي جاء عبر وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصف تصريحات خامنئي بأنها "تلفيق" يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر،

بناء على أي معطيات تطلق هذه الاتهامات؟ وهل للفيروس الذي شل العالم بأسره أبعاد وأغراض سياسية؟