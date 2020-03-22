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هبوط أول طائرة عسكرية روسية تحمل أطباء ومعدات صحية في إيطاليا
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كورونا.. ما حقيقة وحدة الاتحاد الأوروبي؟

أخبار العالم

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تسع طائرات محملة بالمساعدات وبمئة أخصائي في علم الأوبئة أرسلتها روسيا إلى إيطاليا لمكافحة كورونا بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتقديم مساعدات عاجلة لروما.

 رد روسي سريع أعقب تجاوبا صينيا مع استغاثة إيطاليا التي تسجل يوميا مئات الوفيات جراء كورونا كما يواجه نظامها الصحي مشاكل كبيرة في مواجهة الجائحة في وقت لم تتحرك فيه دول الاتحاد الأوروبي لنجدتها ولا لنجدة صربيا التي هاجم رئيسها المسؤولين الاوروبيين وقال إن التضامن الأوروبي مجرد قصة خرافية على الورق.

فلماذا فشلت الدول الأوروبية في تقديم المساعدات لبعضها البعض ؟ وهل يخرج الاتحاد من هذه الأزمة مشتتا ؟ وما مستقبل علاقات هذه الدول مع كل من روسيا والصين ؟

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