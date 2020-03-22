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العالم إلى أين؟

هل هبوط البورصات وكورونا هو بداية لانهيار النظام العالمي؟

مال وأعمال

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سلط الخبير طلال أبو غزالة على الأحداث التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ولاسيما قضية تهاوي البورصات العالمية.

وقال أبو غزالة، ضمن برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يعرض أسبوعيا على شاشة RT، إن هبوط أسهم الشركات سيؤثر عليها وعلى المستثمرين فيها، متوقعا أن يقود الهبوط إلى إعادة هيكلة الشركات لكي تستطيع مواصلة عملها.

كذلك توقع الخبير ارتفاع الدين العام لدول العالم خلال العام الجاري بنحو 20%، تزامنا مع انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 10%.

وحذر الخبير من أن النظام العالمي سينهار في هذه الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن العالم يمر بمرحلة حرجة وأن هذا العام هو عام الأزمات.

يمكن متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

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