كورونا.. عقبة أمام ترامب لولاية ثانية؟

فيروس كورونا يفجر مشكلة جديدة بين الجمهوريين والديموقراطيين داخل مجلس الشيوخ الأمريكي وهو ما تسبب بتعثر المفاوضات حول خطة انقاذ اقتصاد البلاد وكبح أضرار تفشي الوباء

مشروع مساعدات بقيمة تريليون دولار طرحه الجمهوريون أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اعتبروه في صالح الشركات على حساب الموظفين وهو ما قد يعقد من وضع الرئيس دونالد ترمب الذي تطاله انتقادات كثيرة حول مدى جديته في التعامل مع الفيروس منذ البداية في وقت يتهمه كثيرون بممارسة حملة انتخابية مسبقة قبل ترشحه لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل

فهل يسترجع الاقتصاد الأمريكي عافيته بعد أزمة الفيروس ؟ وما نصيب المواطن الأمريكي من الإجراءات المتخذة لمواجهة تبعات كورونا ؟