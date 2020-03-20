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ترامب والسعودية .. ما فرص إنهاء "حرب" النفط؟

أخبار العالم

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مساع أمريكية للضغط على الرياض من أجل خفض انتاجها من النفط وإعادة الاستقرار لأسعاره في الأسواق العالمية

 تسريبات أوردتها مصادر إعلامية غداة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته التدخل لوقف ما وصفها بحرب الأسعار بين روسيا والسعودية. وهو ما نفته موسكو مؤكدة أنها لا تخوض حربا مع الرياض التي تجمعها بها شراكة وثيقة, كما أشار الكرملين إلى أن روسيا تملك من الاحتياطات ما يكفي لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن. فهل يكون تضرر شركات النفط الأمريكية وراء أي تدخل محتمل لترامب؟ وكيف ستتجاوب الرياض مع مساعي واشنطن لخفض الانتاج العالمي للنفط؟ وأين تكمن مصلحة كل طرف في الحفاظ على استقرار الأسعار أو في خفضها؟ الاشتراك في 

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