كورونا.. ما حجم خسائر الاقتصاد العالمي؟

أمام ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين جراء انتشار وباء كورونا تستمر المؤشرات الاقتصادية في التراجع مع تأثر قطاعات اقتصادية واسعة بإجراءات فرض حظر التجوال وغلق الحدود..

قطاع النقل الجوي بدى الأكثر هشاشة ما دفع الاتحاد الدولي لتعجيل الحكومات بتقديم مساعدة مالية لشركات الطيران لمواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي الوباء... يأتي ذلك فيما كشفت بعض الحكومات عن إجراءات استثنائية تشمل تعويض المتضررين وتأجيل دفع الضرائب وصولا إلى التأميم لإنقاذ اقتصاداتها مما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش بركود حتمي وبمعدل قياسي.