كورونا.. ما قدرة الدول العربية على المواجهة؟

مع استمرار تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول العربية على غرار باقي دول العالم، يثار جدل كبير حول مدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في هذه البلدان من أجل الحد من انتشار الوباء، خصوصا في الأماكن التي سُجل فيها عدد كبير من الضحايا، البعض وجه انتقادات لاذعة لحكومات هذه الدول واتهمها بالتساهل مع فيروس يفتك يوميا بمئات الأشخاص وهو ما سيضعها أمام مصير كارثي مقارنة بدول أخرى تعد أنظمتها الصحية أكثر تطورا.

فكيف يمكن تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا ؟ وما مدى ثقة المواطن في قدرتها على التحكم في تفشي الوباء ؟ وهل تتحمل هذه الحكومات التبعات الاقتصادية لإجراءاتها على المواطن البسيط ؟

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