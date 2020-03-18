سباق عالمي للحصول على لقاح لكورونا

في سباق محموم للتوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا الجديد، تسارع دول كبرى وشركات عالمية لإجراء الاختبارات اللازمة للقاحات وعقاقير أعلنت التوصل إليها.

فبعد حقن مختبر أمريكي في ولاية سياتل حقن ثلاثة متطوعين في أول تجربة على لقاح ضد الفيروس، أعلنت السلطات الصينية من جانبها عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد الفيروس يعمل عليه علماء في شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل .من جهتها كشفت شركات فرنسية وبريطانية وإيطالية عن مواعيد تقريبية للوصول إلى تركيب لقاحات وعقاقير فعالة ضد الفيروس.

فما مدى واقعية الحديث عن لقاح لوباء كورونا بعد أشهر قليلة من بدء تفشيه؟ وهل يصب التنافس الدولي في مصلحة جهود محاصرة الفيروس؟