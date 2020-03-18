العراق .. ماذا خلف رفض تكليف عدنان الزرفي؟

حرب تصريحات بين الزعماء والأحزاب السياسية العراقية أشعلها تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة في قرار اعتبرته بعض الكتل داخل البرلمان مخالفا للدستور.

بينما رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه شأن داخلي ولا داعي لتدخل دول الجوار وما أسماه بالمحتل. ورغم أن موقف واشنطن بدا مؤيدا لتكليف الزرفي، تنتظر رئيس الوزراء المكلف مهمة صعبة لاجتياز عقبة البرلمان قبل المضي في تشكيل الحكومة.



فما الذي تعترض عليه بعض الكتل في تكليف الزرفي ؟ وهل ينجح النائب البرلماني السابق في إقناع زملائه لمباشرة مهمته ؟ أم أن الصراعات السياسية داخل البرلمان العراقي ستعمق الفراغ الدستوري في البلاد ؟