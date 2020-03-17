كورونا.. ورقة ضغط أمريكية جديدة على إيران؟

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع العقوباتِ المفروضة على إيران، لضمان حصولها على مساعداتٍ إنسانية في الوقت المناسب خاصةً وأنها تعاني حاليا من تفشي وباء كورونا

لكن مصادر أمريكية مطلعة استبعدت ذلك، بسبب عدم إذعان طهران لشروط واشنطن، والاتهامات الأمريكية لها بالاستمرار في اتباع سلوك تصفه بالخبيث ..

وكانت الخارجية الروسية أكدت، أن الولايات المتحدة تعرقل بشكل متعمد جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا، وذلك عبر العقوبات اللاإنسانية المفروضة عليها وقالت إن ذلك يولد شعورا بالقلق والاسف والشديد وعبرت عن التزام موسكو بدعم طهران في مواجهة الفيروس ... فهل تستغل واشنطن فايروس كورونا لزيادة الضغط على طهران .