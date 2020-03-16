كورونا.. متى سيكون اللقاح جاهزا؟

صراع أمريكي ألماني بعيد عن ميدان السياسة، صراع فتح باب المنافسة في الملف الذي يشغل بال العالم، اللقاح ضد فيروس كورونا..

من أكثر من دولة تواردت أنباء عن دراسات وإمكانية انتاج اللقاح ضد الوباء الذي ما زال يجتاح الدول ويحصد الأرواح. آخرها ألمانيا حيث كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" المحلية أن هناك خلافات بين برلين وواشنطن حول شركة ألمانية، يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا. فالرئيس ترامب سعى جاهدا، لإغراء الشركة و حاول جذب علماء ألمان من أجل ضمان حصرية اللقاح.

بالتفاصيل سنبحث اليوم عن التجربة الأولى للقاح، وهل هناك أمل في إنتاجه قريبا؟ وحقيقة الصراع الأميركي الألماني؟ وما ينتظر العالم عقب إعلان رئيس منظمة الصحة العالمية بأن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه