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أمريكا والصين.. حرب جديدة عنوانها كورونا؟

أخبار العالم

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استدعت واشنطن السفير الصيني للاحتجاج على تغريدة لمسؤول صيني تحدث فيها عن احتمال إدخال الجيش الأمريكي كورونا الى ووهان وتحدث عن وجود ادلة تثبت تطوير علماء أمريكيين للفايروس عام 2015

كما اتهمت وكالة  شينخوا الصينية بعض الساسة الأمريكيين باستخدام فيروس كورونا كسلاح لتشويه صمعة الصين... وذلك بعد تصريح وزير الخارجية الامريكي الذي وصف فيه الفايروس بأنه فايروس ووهان، كما انتقد بومبيو محاولات الصين حرف الانتباه عن انتشار كورونا بتوجيه اللوم إلى الولايات المتحدة... فهل يقود التلاسن الى اشعال جذوة خلاف جديد .

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