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العراق .. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران؟

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شنت الولايات المتحدة غاراتٍ جويةً في العراق في وقت مبكر الجمعة ردا على هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد أسفر عن مقتل بريطاني وأميركيين

وقالت وزارةُ الدفاع الأميركية في بيان إن الغارات استهدفت خمسة مواقع تسيطر عليها كتائب حزب الله العراق و التي حملتها مسؤولية الهجوم على القاعدة الامريكية... كما أكد أن الضربات تبعث رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتهاون مع الهجمات غير المباشرة بأسلحة توفرها طهران حسب قولها..
وفي ردود الفعل دانت السلطات العراقية عمليات القصف الامريكي واعتبرتها اعتداء على سيادة العراق يخالف أهداف وجود قوات التحالف في البلاد... فهل تتحول أمريكا إلى استراتيجية جديدة ضد إيران في العراق؟


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