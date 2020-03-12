الصين وكورونا.. هل فعلها الجيش الأمريكي؟

في ترجيح لفرضيات سابقة تحمل الولايات المتحدة مسؤولية انتشار كورونا في الصين، خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليطرح فرضية مسؤولية الجيش الأمريكي عن انتشار الفيروس في ووهان.

موقف المسؤول الصيني يأتي بعد تقارير أصدرتها مختبرات عملية غربية وأخرى صينية ترجع أصل الفيروس إلى بعض الحيونات وتربط انتشاره بالعادات الغذائية للصينيين.

الاتهام الصيني للولايات المتحدة تزامن مع رفض الاتحاد الأوروبي قرار الادارة الأمريكية منع دخول غير الأمريكيين القادمين من أوروبا لمدة شهر، وأصدر المجلس الأوروبي بيانا يرفض عدم تنسيق واشنطن مع بروكسل ويشدد على أهمية التعاون في مواجهة أزمة انتشار الفيروس.