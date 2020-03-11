أردوغان.. هل يقايض "إس -400" بـ "باتريوت"؟

في رد على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود تحول كبير في الموقف الأمريكي بشأن توريد منظومات باتريوت الدفاعية إلى تركيا،

أعلن البنتاغون أن موقف الولايات المتحدة كان واضحا ولم يتغير ومفاده أن أنقرة لن تحصل على باتريوت ما لم تعد المنظومات الروسية إلى موسكو.

موقف البنتاغون يأتي بعد تصريحات في ذات الاتجاه للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أعرب فيها عن قلق واشنطن من المنظومات الروسية في وقت تبحث فيه سبل دعم تركيا في محافظة إدلب السورية.

فما حقيقة وجود تململ في الموقف الأمريكية اتجاه عقد صفقة باتريوت مع تركيا؟