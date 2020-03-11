عالمة فلك شهيرة تكشف عن ألغاز الثقوب السوداء وأنفاق الزمن واحتمال أن يكون الكون قد بدأ منها

ما الذي نعرفه عن الثقوب السوداء؟ ما تفسير وجود ثقوب سوداء بحجم يعادل مليارات أضعاف حجم الشمس وهل يمكن أن تكون هذه الثقوب أقدم من الكون نفسه أو أن الكون قد تولد منها؟

هل الثقوب الدودية (أنفاق الزمن) حقيقة أم خيال؟ كيف يمكن أن نفهم طبيعة الكون إذا كنا لا نعرف شيئا عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة التي تشكل إجمالا حوالي 94 % من حجم الكون؟ تجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها البروفسورة بجامعة موسكو الحكومية الحاصلة على جائزة دولة في الفيزياء الفلكية أولغا سيلتشينكو.