كورونا.. هل يعمق الخلاف بين السعودية وإيران؟

من وباء يحصد آلاف الأرواح ، أضحى فيروس كورونا عاملا جديدا في إذكاء الأزمات الدولية،

فبعد تسبب انتشاره في ركود الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، تحول انتشار الوباء إلى موضوع اتهامات متبادلة بين طهران والرياض، إذ دان مجلس الوزراء السعودي سلوك إيران الذي وصفه بغير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون ختم جوازاتهم، في ردها اعتبرت طهران الموقف الرياض تسييسا لانتشار الفيروس وإشاعة لأخبار زائفة.

تبادل الاتهامات بين الرياض وطهران يأتي بعد ترجيح القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن يكون انتشار الوباء نتيجة هجوم بيولوجي أمريكي يستهدف الصين وإيران.

فما حقيقة الاتهامات السعودية لإيران؟ وهل تعرقل الخلافات السياسية جهود وقف انتشار الوباء؟ أم أن الخطر المحدق يفرض تعاونا وتنسيقا بين دول المنطقة؟