ما مصير سعر برميل النفط؟ ومن يحدده؟

سلط الاقتصادي طلال أبوغزالة في حلقة استثنائية من برنامج "العالم إلى أين؟" الضوء على أزمة النفط التي تشهدها الأسواق حاليا، والتي كان لها تداعيات كارثية على جميع البورصات في العالم.

واعتبر الخبير أن أسواق الطاقة تمر في يومنا هذا بمرحلة حساسة، ونقد المبدأ الاقتصادي القائل إن سعر برميل النفط يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، مشددا على أنه سعره يتحدد بناء على عوامل سياسية.

وتوقع أن يصل سعر البرميل إلى مستوى 20 دولارا جراء هذه الأزمة، وكشف أبوغزالة عن الرابحين والخاسرين من هبوط أسعار الذهب الأسود في الأسواق، وعن خسائر الدول المنتجة للنفط بما في ذلك الخليجية من هذه الأزمة.

يمكن متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

المصدر: RT