أردوغان وورقة اللاجئين.. هل تخضع أوروبا؟

أمام تفاقم الأوضاع الإنسانية للمهاجرين العالقين على الحدود التركية اليونانية وإصرار الاتحاد الأوروبي على تأمين حدوده يصل الرئيس التركي إلى بروكسل للقاء رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي..

دعوة أردوغان إلى بروكسل تأتي ضمن سعي أوروبي لإعادة تنظيم العلاقة مع أنقرة بما يكفل طي ملف اللاجئين ووقف ما وصفه وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بالمناورات التفاوضية التركية على حساب اللاجئين.

فما هي صيغة أي توزيع جديد لأعباء ملف اللاجئين؟ ومل قدرة الجانب التركي على فرض شروطه في ظل الحزم الأوروبي؟ وما مدى حضور البعد الإنساني والأخلاقي في هذه الصدام الأوروبي التركي حول ملف اللاجئين؟