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إيران.. بين عقوبات ترامب وتفشي كورونا

أخبار العالم

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بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات راسخا في إيران بسبب قلة التجهيزات الوقائية لموظفي الرعاية الصحية وبلوغ أرقام الضحايا مئة وأربعة وتسعينَ قتيلا، وأكثرَ من ستةِ آلافٍ وخمسِمئةِ مصاب، حَمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأمريكية المسؤولية متهما الرئيس دونالد ترامب بممارسة إرهاب اقتصادي وطبي على بلاده.. ظريف أضاف في تغريدة على تويتر أن العقوبات تستنزف الموارد التي تحتاجها إيران في حربها على كورونا.

موقف الخارجية الايرانية يأتي بعد رفضها عرضا للمساعدة تقدم به ترامب، وصفته بالمضحك واللعبة السياسية.
فما هي تداعيات العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي الإيراني؟ وهل تشكل مبررا جاهزا لتفسير أي فشل للسلطات الإيرانية؟ وهل يفرض الوضع الإنساني من دول العالم تعاملا مغايرا؟

 

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