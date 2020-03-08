ظاهرة أكثر خطرا على العالم من كورونا

تحدث الاقتصادي، طلال أبو غزالة، عن تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والأمريكي والعالمي، وتوقع أن يسرع الفيروس من حدوث أزمة اقتصادية في العام 2020.

وقال الخبير، خلال حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن الصين تحتل مساحة واسعة من الاقتصاد العالمي، إذ يبلغ حجم اقتصادها نحو 13 تريليون دولار، كما أن الشركات الصينية تشارك في سلاسل توريد عالمية، أي أن تعثر الاقتصاد الصيني ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

وأشاد بالإجراءات الصينية لاحتواء الفيروس، وقال إن كل دولة تتعاون مع الصين لمواجهة الفيروس تكون تدعم نفسها، كون أزمة انتشار كورونا أزمة عالمية.

وانتقد طلال أبوغزالة ظاهرة ترافقت مع انتشار كورونا، وقال إن لها تداعيات أخطر من انتشار الفيروس نفسه.

يمكن متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

المصدر: RT