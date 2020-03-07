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السعودية.. ما حقيقة اعتقال أمراء الكبراء

أخبار العالم العربي

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ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز أن السلطات السعودية اعتقلت ثلاثةَ أفراد من العائلةِ المالكة اعتقلوا في منازلهم بعد اتهامهم بالخيانة

الأمراء هم شقيقُ الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود ، وابن أخ الملك الأمير محمد بن نايف، بالإضافة إلى أحدِ أشقاء الأمير محمد بن نايف، وهو الأمير نواف بن نايف..


كما نقلت وكالة "بلومبيرغ" من جهتها عن مصدر مطلع على المسألة، أنّ الديوان الملكي أبلغَ أعضاءَ هيئةِ البيعة السعودية أن الأميرين أحمد، ومحمد بن نايف، كانا يخططان للانقلاب .
خبر تداولته بعد ذلك وسائل إعلام عربية ودولية مختلفة وسط حالة من الصمت السعودي الرسمي حتى اللحظة ...فما مدى صحة هذه المعلومات؟ .. وكيف يمكن قراءتها؟ .      

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