مدوِّن روسي يكشف هوية جهات تنشر الأخبار الكاذبة حول فيروس "كورونا"

حملة إعلامية جديدة تقع تحت عنوان "الأخبار الكاذبة" أو fake news بدأت تستهدف روسيا.. وتزعم الحملات أن هناك عشرات الآلاف من المصابين بفيروس "كورورنا" في موسكو وحدها

وهذا في الوقت الذي سجلت فيه 6 إصابات بهذا الفيروس فقط في سائر روسيا وفق الإعلانات الرسمية. ما هي البلدان التي تنطلق منها حملات تضليلية حول مدى انتشار فيروس "كورونا" في روسيا؟ وما هي وسائل الإعلام المحلية التي "تلتقط الخط"؟ كيف يمكن تفكيك الخبر الزائف والتعامل معه؟ هل هو صحيح إدعاء الخارجية الأمريكية بأن روسيا تقف وراء الترويج "للمؤامرة أمريكية" حول نشر "كورونا" في العالم؟ لماذا تتشابه أساليب نشر الأكاذيب حول الإصابات والوفيات بسبب كورونا في كل من الصين وروسيا؟ من يموِّل نشر الخبر الكاذب في روسيا؟