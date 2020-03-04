بوتين وأردوغان.. اتفاق جديد حول إدلب؟

تتجه الأنظار إلى موسكو التي تستضيف قمة هامة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث إجراءات إنهاء الأزمة في إدلب كما أعلن الكرملين..

وفيما بدا أردوغان متفائلا بأن تنجح القمة في تحقيق سريع لوقف إطلاق النار، اتهمت الدفاع الروسية تركيا بانتهاك اتفاقات سوتشي والقانون الدولي بزيادة عدد قواتها هناك.. نافية المزاعم حول تسبب عملية الجيش السوري ضد الإرهابيين بكارثة إنسانية ونزوح الملايين.

هذه هي الأجواء قبيل انعقاد القمة، أما ما هو متوقع منها، فنناقشه في هذه الحلقة بالتفاصيل