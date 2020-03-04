عالمة فلك شهيرة تكشف عن الحلقات المفقودة في نظرية الانفجار الكبير وتشكل الأجرام والمجرات

هل نعرف شيئا عن لحظة الانفجار الكبير أو نقطة الصفر التي بدأ منها هذا الانفجار؟ هل نعرف شيئا عن تشكل أولى النجوم والمجرات؟

إذا كانت الظروف في الكون متشابهة, كما يقول العلماء, فلماذا نرى اختلافات في أشكال المجرات؟ إذا كان علم الفلك يتطور بشكل متسارع بحيث تسبق معطيات الرصد الجديدة تثبيت الفرضيات السابقة فكيف يمكن الثقة بعلم ما زال في طور النشوء؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على العالمة الشهيرة في الفيزياء الفلكية الحائزة على جائزة الدولة, البروفسورة في المعهد الفلكي بجامعة موسكو الحكومية البروفسورة إولغا سيلتشينكو.