أمريكا.. من ينافس ترامب على الرئاسة؟

تشهد الولايات المتحدة أهم محطة في مسار الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، والتي اصطلح على تسميتها بـ"الثلاثاء الكبير" .

نتيجة عمليات الاقتراع في هذا اليوم ستكون خطوة مهمة لتحديدمرشح الحزب الديمقراطي الساعي للحصول على بطاقة الحزب، لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم. ترامب لم يقف بعيدا عن المنافسة المحتدمة بين اليدمقراطيين بايدن وساندرز وبلومبيرغ، وقال إن الانتخابات التمهيدية مزورة ضد متصدرها بيرني ساندرز.

بالتفاصيل نناقش هذه المرحلة المفصلية من معركة الديمقراطيين للوصول إلى البيت الأبيض