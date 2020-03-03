مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان: نرحب بالاتفاق بين طالبان وواشنطن ونساهم في تحقيق الحوار الأفغاني

كيف استقبلت موسكو التوقيع على اتفاق السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة؟ هل يتماشى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مع مصلحة روسيا؟

كيف ترى روسيا مستقبل الحكم في أفغانستان ومكانة طالبان فيه؟ لماذا تبذل موسكو جهوداً لدعم الحوار الوطني الأفغاني وكيف ترى الخلافات بين طالبان وحكومة كابل؟ هذه الأسئلة وغيرها من القضايا المتعلقة بأفغانستان نناقشها مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان السفير زامير كابولوف وذلك في حلقة جديدة من برنامج "أبعاد روسية".