كورونا يثير الذعر في العالم وحصيلة الوفيات والإصابات في ارتفاع

يكاد العالم يدخل بأسره حجرا صحيا بفعل سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد..

العشرات يدخلون يوميا قائمة المصابين، وحالات الوفاة تجاوزت ثلاثة آلاف في غضون شهرين، أي أكثر مما حصده السارس في تسعة أشهر كاملة.

الفرق هو أن السارس أعلن وباء عالميا، بينما تثّاقل منظمة الصحة العالمية في إعلان كورونا المستجد وباء رغم ما فعله باقتصادات الدول وحركة المسافرين. وفي حين تمتد وتتسع خريطته، يتراجع عدد المصابين به في الصين، بلد المنشأ.