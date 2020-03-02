إدلب.. هل رضخ أردوغان لوقائع الميدان؟

على أرجوحة مضطربة تتوالى التصريحات القادمة من أنقرة بشأن ما يجري في إدلب شمالي سوريا. أردوغان يستبق قمته المرتقبة مع الرئيس بوتين في موسكو بأملٍ في وقف إطلاق النار في إدلب.

تسارع الأحداث ميدانيا وجد صداه في موسكو الكرملين جدد التأكيد على دعم حرب دمشق على التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب عضَّد ذلك بنشر الشرطة العسكرية الروسية اليوم في مدينة سراقب المستعادة من التنظيمات الموالية لأنقرة.

اليوم سنسأل أكثر، عن المشهد في إدلب . إلى أين تتجه الأحداث هناك؟ خاصة بعد استعادة الجيش السوري سراقب وانتشار الشرطة العسكرية الروسية في المديتة ؟ ماذا يحمل الوفد الاميركي الذي وصل إلى أنقرة؟ وهل من سبيل لإعادة الاستقرار إلى هذه المحافظة السورية ؟



